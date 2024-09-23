Bir annenin en zor anı: 4 çocuğunun cansız bedenine sarılıp gözyaşlarına boğuldu

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Kumlu ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde bulunan DSİ göletinde boğulan baba ve 4 evladının cansız bedenleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ve Emniyet Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılmıştı.

Hastanede kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin baba Ahmet Hacabdo (46) ile çocukları Muhammet, İbrahim, Abdo ve Hamit Elmeri olduğu öğrenildi. Yaşları 6, 8, 18 ve 21 olan çocuklar ve babanın cansız bedeni aile tarafından teslim alındı.

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Cenazeleri teslim alan anne Rukeyye el Zobi'nin evladının cansız bedenine son sarılışı yürekleri dağladı. Cenazelerden 4'ünün Suriye'de, çocuklardan birinin cenazesinin Reyhanlı'da defnedileceği öğrenildi.