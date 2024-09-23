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Bir annenin en zor anı: 4 çocuğunun cansız bedenine sarılıp gözyaşlarına boğuldu

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#Anne#Boğulma#Hatay
Bir annenin en zor anı: 4 çocuğunun cansız bedenine sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 12:18

Hatay'da gölette boğularak hayatını kaybeden yabancı uyruklu baba ve 4 çocuğunun cenazeleri aile tarafından teslim alındı. 4 evladını kaybeden annenin evladının cansız bedenine sarıldığı anlar ise yürekleri dağladı.

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Kumlu ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde bulunan DSİ göletinde boğulan baba ve 4 evladının cansız bedenleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ve Emniyet Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılmıştı.

Bir annenin en zor anı: 4 çocuğunun cansız bedenine sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Hastanede kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin baba Ahmet Hacabdo (46) ile çocukları Muhammet, İbrahim, Abdo ve Hamit Elmeri olduğu öğrenildi. Yaşları 6, 8, 18 ve 21 olan çocuklar ve babanın cansız bedeni aile tarafından teslim alındı.

Bir annenin en zor anı: 4 çocuğunun cansız bedenine sarılıp gözyaşlarına boğuldu

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Cenazeleri teslim alan anne Rukeyye el Zobi'nin evladının cansız bedenine son sarılışı yürekleri dağladı. Cenazelerden 4'ünün Suriye'de, çocuklardan birinin cenazesinin Reyhanlı'da defnedileceği öğrenildi.

Bir annenin en zor anı: 4 çocuğunun cansız bedenine sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Bir annenin en zor anı: 4 çocuğunun cansız bedenine sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Bir annenin en zor anı: 4 çocuğunun cansız bedenine sarılıp gözyaşlarına boğuldu

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#Anne#Boğulma#Hatay

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