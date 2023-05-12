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Bir annenin dramı.. Kızının hatıralarını alamadan gitti

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#Ayşe Rhiannon Vural#Tracie Brookes#Eşya
Bir annenin dramı.. Kızının hatıralarını alamadan gitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

Ayşe Rhiannon Vural, 11 Eylül 2020’de tabancayla ateş ederek kendi yaşamına son verdi. Ayşe’nin mezarını ziyaret için gelen annesi Tracie Brookes, savcılığa başvurarak kızının adli emanetteki eşyalarını almak istedi ancak tereke davası sonuçlanmadığı için bu mümkün olmadı.

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İstanbul Ayvansaray’da yaşayan, İngiliz bir anne ile Türk bir babanın kızı olan Ayşe Rhiannon Vural (26), 11 Eylül 2020 günü evinde başına tabancayla ateş ederek kendi yaşamına son verdi. Yanında bir intihar notu da vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı intiharda herhangi birisinin yönlendirmesi olup olmadığıyla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının evindeki eşyaları adli emanete alındı. Başsavcılık intihara yönlendirmeyle ilgili herhangi bir bulguya ulaşamayınca soruşturmayı 17 Mart 2022’de takipsizlik vererek kapattı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Ayşe’nin annesi Tracie Brookes kızının mezarını ziyaret etti ve ondan geriye kalan eşyaları hatıra olarak almak istedi. Adli emanetteki eşyaları almak için adliyeye giden Tracie Brookes’a eşyaların tereke davasından sonra teslim edilebileceği söylendi.

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‘TÜRKİYE’Yİ SEVİYORDU’

Tracie Brookes adliyede yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kızımdan kalan eşyaların bir listesi bana verildi. Küçükken Disney’e yaptığımız seyahat sırasında oyuncak bir tavşan almıştı. Thumper (Animasyon filmi Bambi’deki kurgusal tavşan karakteri) nerede? Nereye giderse gitsin o tavşanı yanında götürürdü. Listede o yok. Ayşe’yi kimse unutmadı. Ayşe Türkiye’yi, İstanbul’u seviyordu. İnsanlarını, yemeklerini ve iklimini seviyordu. Türkiye’de olduğu zamanlarda İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Bir yardım sitesi de kurmuştu. Kasım ayında Londra’ya gelmeyi planlıyordu.” Brookes kızından kalan hatıraları alamadan İngiltere’ye dönmek zorunda kaldı.

 

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#Ayşe Rhiannon Vural#Tracie Brookes#Eşya

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