Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bir annenin çığlığı

Güncelleme Tarihi:

#Kadına Şiddet#ANKARA#Gözaltı
Bir annenin çığlığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

Ankara’da T.G., 3 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılan A.S.’nin (32) 2 çocuğuyla yaşadığı evinin kapısını demirle vurarak açmaya çalıştı. T.G., gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. A.S., "Koruma kararımız olmasına rağmen ölümle tehdit ediyor, zulmediyor. Korkudan dışarı çıkamıyoruz. 4 duvar arasında ölümü bekliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Ankara’da A.S. (32), 8 yıl birlikte yaşayıp 2 çocuk sahibi olduğu T.G. ile 3 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı. T.G., önceki akşam Keçiören ilçesinde A.S.’nin 2 çocuğu ile oturduğu binaya girdi. T.G., elindeki demirle A.S.’nin evinin kapısını kırmaya çalıştı. T.G., büyük hasar verdiği kapıyı açamadı. İçeride çocuklarıyla korku yaşayan A.S.’nin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Binanın bodrum katına saklanan T.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. T.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTI'

A.S., T.G. ile 16 yaşında tanıştığını, 21 yaşından itibaren birlikte yaşamaya başladıklarını, 2 çocukları olduğunu, 3 yıl önce de gördüğü şiddet nedeniyle ayrıldığını söyledi. A.S., çocukları için birlikteliği sürdürmek istediğini ancak olmadığını belirterek, “Şiddet olayında insan bazen hiçbir şey görmüyor. Belli bir yere geldikten sonra hani diyorlar ya ‘Bıçak kemiğe dayanıyor’, bizimki o seviyeyi geçmişti artık” dedi.

Haberin Devamı

‘KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI’

A.S., ayrıldıktan sonra da T.G.’nin peşini bırakmadığını söyleyerek, “Akşam saatlerinde kapıda bir çıtırtı sesi, küfürler, hakaretler. Dışarısını görmedik zaten içeride olduğumuz için bir çıtırtı duyduk, kapıya bir darbe geldi. O esnada biz kapının arkasına girdik, bir şeyler koyduk içeri giremesin diye. Kapı hemen hemen 4 dakikada bu hale geldi. O esnada ben panik yapıp açsaydım, belki de ölmüştük. KADES, 155 aklıma ne geliyorsa aradım. Kapıyı kilitledim. O sırada polisler geldi, şahsı aşağıda yakaladı. Bina kapısını açıp daire kapısına ulaşmış. Elindeki ağır demirle kapıyı parçalamaya çalıştı. İfadesinden sonra serbest bırakıldı” diye konuştu.

‘KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORUZ’

A.S., T.G. hakkında 3 hafta içinde 4 kez şikâyette bulunduğunu belirterek, “Koruma kararımız olmasına rağmen ölümle tehdit ediyor, zulmediyor. Korkudan dışarı çıkamıyoruz. 4 duvar arasında ölümü bekliyoruz. Bir anne olarak çocuklarımla nefes almak istiyorum. Ekmek almaya bile gidemiyoruz. Bina dışındaki komşulardan ekmek getirenler oluyor. Ben çocuklarımla ayakta durmanın çabasındayım. 2 hafta kalmadı okulların açılmasına. Ben toparlanıp da çocuklarımı okula göndereceğim. Bu çocuklar okula gidecek” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadına Şiddet#ANKARA#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık