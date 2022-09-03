Bir annenin çığlığı

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Ankara’da A.S. (32), 8 yıl birlikte yaşayıp 2 çocuk sahibi olduğu T.G. ile 3 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı. T.G., önceki akşam Keçiören ilçesinde A.S.’nin 2 çocuğu ile oturduğu binaya girdi. T.G., elindeki demirle A.S.’nin evinin kapısını kırmaya çalıştı. T.G., büyük hasar verdiği kapıyı açamadı. İçeride çocuklarıyla korku yaşayan A.S.’nin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Binanın bodrum katına saklanan T.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. T.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTI'

A.S., T.G. ile 16 yaşında tanıştığını, 21 yaşından itibaren birlikte yaşamaya başladıklarını, 2 çocukları olduğunu, 3 yıl önce de gördüğü şiddet nedeniyle ayrıldığını söyledi. A.S., çocukları için birlikteliği sürdürmek istediğini ancak olmadığını belirterek, “Şiddet olayında insan bazen hiçbir şey görmüyor. Belli bir yere geldikten sonra hani diyorlar ya ‘Bıçak kemiğe dayanıyor’, bizimki o seviyeyi geçmişti artık” dedi.

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‘KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI’

A.S., ayrıldıktan sonra da T.G.’nin peşini bırakmadığını söyleyerek, “Akşam saatlerinde kapıda bir çıtırtı sesi, küfürler, hakaretler. Dışarısını görmedik zaten içeride olduğumuz için bir çıtırtı duyduk, kapıya bir darbe geldi. O esnada biz kapının arkasına girdik, bir şeyler koyduk içeri giremesin diye. Kapı hemen hemen 4 dakikada bu hale geldi. O esnada ben panik yapıp açsaydım, belki de ölmüştük. KADES, 155 aklıma ne geliyorsa aradım. Kapıyı kilitledim. O sırada polisler geldi, şahsı aşağıda yakaladı. Bina kapısını açıp daire kapısına ulaşmış. Elindeki ağır demirle kapıyı parçalamaya çalıştı. İfadesinden sonra serbest bırakıldı” diye konuştu.

‘KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORUZ’

A.S., T.G. hakkında 3 hafta içinde 4 kez şikâyette bulunduğunu belirterek, “Koruma kararımız olmasına rağmen ölümle tehdit ediyor, zulmediyor. Korkudan dışarı çıkamıyoruz. 4 duvar arasında ölümü bekliyoruz. Bir anne olarak çocuklarımla nefes almak istiyorum. Ekmek almaya bile gidemiyoruz. Bina dışındaki komşulardan ekmek getirenler oluyor. Ben çocuklarımla ayakta durmanın çabasındayım. 2 hafta kalmadı okulların açılmasına. Ben toparlanıp da çocuklarımı okula göndereceğim. Bu çocuklar okula gidecek” ifadelerini kullandı.