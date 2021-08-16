Bir annenin adalet yürüyüşü

İstanbul Küçükçekmece’de 11 yıl önce evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Aykut Alıcı’nın (20) annesi Songül Alıcı, oğlunun öldürüldüğü tarih olan 14 Ağustos günü Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evinden Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'na kadar 20 kilometrelik yolu 3 saatte çıplak ayaklarla yürüdü. 7 sanıktan 6’sının beraat etmesine tepki gösteren anne yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, “14 Ağustos 2010 ramazan ayının dördüncü günü oğlum burada vuruldu. Davam 11 senedir devam ediyor. Bugün de yıldönümü, bu gece oğlumun yanında yatacağım, 11 senedir çok özledim.

‘OĞLUM DA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜDÜ’

Beni duyan annelerden destek istiyorum. Eğer seneye bu zamana kadar adalet yerini bulmazsa bu defa Boğaz Köprüsü’ne gideceğim, kararlıyım. Oğlumu asker edemediğim için Türk bayrağını boynuma astım. Devletten oğlumun adını yaşatmalarını istiyorum. Çıplak ayakla gitmemin sebebi; Aykut hastaneye çıplak ayakla gittiği için ben de bu yolu çıplak ayakla yürüyeceğim” dedi. Aykut Alıcı’nın ölümüne ilişkin açılan davada Celal Toprak müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 6 sanık beraat etmişti.

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