Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bir annenin acı bekleyişi! 'Oğlumun en azından bir mezarı olsun'

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Muratpaşa#Kayıp
Bir annenin acı bekleyişi Oğlumun en azından bir mezarı olsun
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 12:34

Antalya'da, 25 gündür kayıp olan ve arkadaşlarının kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp, öldüğünü söylediği Muhammet Fatih Güç (21), gece Muratpaşa ilçesinde yapılan 7 saatlik aramaya rağmen bulunamadı. Ekipler, Güç'e ulaşabilmek için 5 kilometrelik alandaki bütün kanalizasyonları aradı. Çalışmaları izleyen anne Emine Güç, "Oğlumun en azından bir mezarı olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

Olay, 24 Ağustos'ta Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Emine- Mehmet Güç çiftinin 3 çocuğundan Muhammet Fatih Güç, evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Haber alamayan ve merak eden aile ise polise haber verdi. Polis, her yerde genci ararken, Güç ailesine ulaşan arkadaşları ise kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybettiğini ve cansız bedeninin ise içeride olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Güç çifti, dün akşam Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda belirtilen adrese gitti. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Sonuca ulaşılamaması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, Güç'e ulaşabilmek için 5 kilometrelik alanda bütün kanalizasyonları aradı.

Bir annenin acı bekleyişi Oğlumun en azından bir mezarı olsun

Haberin Devamı

BİR İZE RASTLANMADI

Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Ekipler, Güç'ün farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki kanalizasyon noktalarında da çalışma yaptı.

Bölgede 7 saatlik arama çalışması sonunda Güç'ten herhangi bir ize rastlanılmadı.

Bir annenin acı bekleyişi Oğlumun en azından bir mezarı olsun

Bu sabah çalışmaların yapıldığı ilk noktaya gelen baba Mehmet ile anne Emine Güç, devam edilen aramaları yeniden takibe başladı. Emine Güç, "Oğlumun en azından bir mezarı olsun. Oğlum madde kullanırdı ama çok cana yakındı. Hep bizi suçluyorlar, 'Ailesi niye takip etmedi' diyorlar. Ben sürekli arkasındaydım oğlumun. Uyuşturucu maddeden onu kurtarmak için hastanelere yatırdık. Çip taktırdık. Ne yaptıysak olmadı. Böyle bir yere nasıl girdi, niye girdi; bilmiyorum. Öldüğünü biliyorum. Yaşıyorken çok canımı yaktı, şimdi ciğerimi yaktı" dedi.

Bir annenin acı bekleyişi Oğlumun en azından bir mezarı olsun

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Muratpaşa#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth