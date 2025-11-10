×
Bir anlık dalgınlık 2 milyon liralık altına mal oldu

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 20:43

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kuyumcu dükkanına müşteri kılığında gelen hırsızlık şüphelisi, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp, tezgahtaki 2 milyon lira değerindeki altınları çalarak, kaçtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri kılığında gelen kimliği belirsiz şüpheli, bir miktar altın satın almak istediğini söyledi. Bir yandan tezgaha çıkarılan altınları inceleyen şüpheli, bir yandan da kuyumcu ile konuşmaya başladı.

KUYUMCUNUN ARKASINI DÖNMESİNİ FIRSAT BİLDİ

Kuyumcunun bir anlık dalgınlıkla arkasına dönmesini fırsat bilen şüpheli, tezgahın üzerinde keselerin içerisinde bulunan 2 milyon değerindeki altını çalarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

 

