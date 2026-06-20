Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! 'Emeklerimiz dakikalar içinde ziyan oldu'

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Denizli'de dün öğleden sonra aniden yüzünü gösteren ve kısa sürede şiddetini artıran dolu, Çameli ilçesinin Kolak Mahallesi'nde dolu adeta beyaza bürüdü. İlçenin en önemli üretim merkezlerinden biri olan mahallede, yazlık domates ve sebze yetiştirilen seralar afetten zarar gördü. Yoğun dolu kütleleri seraların içine kadar girerek ürün sıralarının arasında buz birikintileri oluşturdu. Henüz gelişim aşamasında olan domates fideleri ve sebzeler, hem dolu tanelerinin isabet etmesiyle hem de aniden düşen sıcaklık nedeniyle hasar gördü.

"EMEKLERİMİZ DAKİKALAR İÇİNDE ZİYAN OLDU"

Mahalledeki tabloyu değerlendiren Kolak Mahallesi Muhtarı Yılmaz Nebiçavuşoğlu, üreticinin büyük bir mağduriyet yaşadığını vurguladı. Afetin boyutlarının sadece seralarla sınırlı kalmadığını belirten Muhtar Nebiçavuşoğlu, "Denizli'nin her yerine yağmur yağdı ancak bizim bulunduğumuz bölgede yağış bir anda şiddetli doluya döndü ve çok hızlı bir şekilde yer beyaza bürüdü. Gözümüz gibi baktığımız seralarımız, meyve ağaçlarımız ve açık tarlalardaki tüm meyve ile sebzelerimiz büyük hasar gördü. Aylarca verilen emek, dakikalar içinde ziyan oldu. Yetkililerden üreticimize destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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