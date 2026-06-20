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Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! 'Emeklerimiz dakikalar içinde ziyan oldu'

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Çameli#Dolu Yağışı
Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü Emeklerimiz dakikalar içinde ziyan oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 09:06

Denizli il genelinde dün gün boyu etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Kent genelindeki yağışlar çoğu bölgede toprağa can suyu olurken Çameli'de aniden bastıran dolu yağışı tarım alanlarında zarara neden oldu. Kolak Mahallesi Muhtarı Yılmaz Nebiçavuşoğlu, "Yağış bir anda şiddetli doluya döndü ve çok hızlı bir şekilde yer beyaza bürüdü. Aylarca verilen emek, dakikalar içinde ziyan oldu. Yetkililerden üreticimize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

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Denizli'de dün öğleden sonra aniden yüzünü gösteren ve kısa sürede şiddetini artıran dolu, Çameli ilçesinin Kolak Mahallesi'nde dolu adeta beyaza bürüdü. İlçenin en önemli üretim merkezlerinden biri olan mahallede, yazlık domates ve sebze yetiştirilen seralar afetten zarar gördü. Yoğun dolu kütleleri seraların içine kadar girerek ürün sıralarının arasında buz birikintileri oluşturdu. Henüz gelişim aşamasında olan domates fideleri ve sebzeler, hem dolu tanelerinin isabet etmesiyle hem de aniden düşen sıcaklık nedeniyle hasar gördü.

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü Emeklerimiz dakikalar içinde ziyan oldu

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"EMEKLERİMİZ DAKİKALAR İÇİNDE ZİYAN OLDU"

Mahalledeki tabloyu değerlendiren Kolak Mahallesi Muhtarı Yılmaz Nebiçavuşoğlu, üreticinin büyük bir mağduriyet yaşadığını vurguladı. Afetin boyutlarının sadece seralarla sınırlı kalmadığını belirten Muhtar Nebiçavuşoğlu, "Denizli'nin her yerine yağmur yağdı ancak bizim bulunduğumuz bölgede yağış bir anda şiddetli doluya döndü ve çok hızlı bir şekilde yer beyaza bürüdü. Gözümüz gibi baktığımız seralarımız, meyve ağaçlarımız ve açık tarlalardaki tüm meyve ile sebzelerimiz büyük hasar gördü. Aylarca verilen emek, dakikalar içinde ziyan oldu. Yetkililerden üreticimize destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü Emeklerimiz dakikalar içinde ziyan oldu


Bölgede yaşanan dolu yağışının ardından üreticiler bekleyişe geçti. Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede seralar, açık tarlalar ve meyve bahçelerinde kapsamlı bir hasar tespit çalışması gerçekleştirmesi bekleniyor. Üreticiler şimdi yaralarının sarılması için yetkililerden gelecek desteği bekliyor.
Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü Emeklerimiz dakikalar içinde ziyan oldu

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#Denizli#Çameli#Dolu Yağışı

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