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Bir anda bastıran karla her yer beyaza büründü, hava sıcaklığı eksi 15'e düştü... Uçak seferleri rötarlı yapılıyor

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#Kar#Hava Durumu#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 09:05

Van'da sabah saatleri itibarıyla etkisini artıran yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul’a planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 ila 15 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bir anda bastıran karla her yer beyaza büründü, hava sıcaklığı eksi 15e düştü... Uçak seferleri rötarlı yapılıyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi.

Bir anda bastıran karla her yer beyaza büründü, hava sıcaklığı eksi 15e düştü... Uçak seferleri rötarlı yapılıyor

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Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin de tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer sis hadisesi görülebileceği belirtilerek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Bir anda bastıran karla her yer beyaza büründü, hava sıcaklığı eksi 15e düştü... Uçak seferleri rötarlı yapılıyor

Van’da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul’a planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.
Vatandaşlar ise kar yağışının bu sene bereketli geçtiğini belirterek, yağışın tarım ve içme suyu açısından önemli olduğunu kaydetti.

Bir anda bastıran karla her yer beyaza büründü, hava sıcaklığı eksi 15e düştü... Uçak seferleri rötarlı yapılıyor

Bir anda bastıran karla her yer beyaza büründü, hava sıcaklığı eksi 15e düştü... Uçak seferleri rötarlı yapılıyor

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#Kar#Hava Durumu#Meteoroloji

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