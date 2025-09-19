Bir Anadolu Şenliği Bingöl’de başladı

Haberin Devamı

Yayla kültürü, yüzen adası ve benzersiz doğasıyla Bingöl; özgün lezzetleri ve zengin güzellikleriyle Bir Anadolu Şenliğine ev sahipliği yapıyor.

Bakan Ersoy’un duyurduğu “Bir Anadolu Şenliği”, Bingöl Kentpark’ta düzenlenen törenle başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun gerçekleştirdiği açılışa, Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, il protokolü ve çok sayıda sanatsever ve vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu törende yaptığı konuşmada Bingöl’ümüzün mis gibi havasında, dostluğun ve kardeşliğin en sıcak ikliminde bir aradayız. Bu yıl beş şehrimizde yapılmasını planladığımız ve “Bir Anadolu Şenliği” adını verdiğimiz bu buluşma, aslında Anadolu’nun ta kendisidir. Çünkü Anadolu; asırlardır bizi biz yapan ortak türkülerimizin, paylaştığımız sofralarımızın, birlikte yaşadığımız acılarımızın ve sevinçlerimizin paylaşıldığı bir kardeşlik hikâyesidir. Bildiğiniz gibi, “Bir Anadolu Şenliği” Hakkari’de başladı. Ardından Tunceli ve Şırnak’ta da halkımızla kucaklaştık. Gittiğimiz her şehirde; vatandaşlarımızın samimi ilgisi, katılımın yoğunluğu, çocuklarımızın neşesi, gençlerimizin coşkusu, meydanları, parkları ve sokakları tam anlamıyla bir şenliğe dönüştürdü. Ve işte bugün, aynı heyecan ve coşkuyu Bingöl’de de paylaşıyoruz” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU, GÖNÜLLERDE KARŞILIK BULUYOR

Mumcu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun milletimizi ortak duygularda bir araya getirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Daha güçlü bir Türkiye için ezelî ve ebedî kardeşliğimizi pekiştirmek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu beraberce inşa etmek üzere, Türkiye’nin her köşesini aynı duygularda bir araya getiren güçlü bir vizyondur. Bizler de bu vizyonun bir parçası olarak, kültür ve sanat yoluyla Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan gönül köprüleri kuruyoruz. Kadim kültürümüzle, sanatımızla, müziğimizle bu köprüleri daha da sağlamlaştırıyoruz.

81 İLE SANAT VİZYONU, BUGÜN BİNGÖL’DE

Bakan Yardımcısı Mumcu, Türkiye’nin kültür ve sanatta yakaladığı başarıya da değinerek şunları söyledi:

Bingöl, bu buluşmaların en güzel adreslerinden biridir. Dağlarının heybetiyle, insanının samimiyetiyle, türkülerinin sıcaklığıyla Anadolu’nun özünü yansıtır. Bugün bu şehrin meydanlarında konserlerimiz olacak, türkülerimiz yükselecek. Tiyatrolarımız, operamız, sinemamız, çocuklarımız için kurulan şenlik köyümüz, Bingöl’ün dört bir yanını renklendirecek. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un vizyonu sayesinde bugün sanat, sadece birkaç büyük şehirde değil, ülkemizin dört bir yanında hayat buluyor.“Sanat 81 vilayetin tamamına ulaşmalı” anlayışıyla yürütülen bu çalışmalar, işte bugün Bingöl’de “Bir Anadolu Şenliği” ile karşılığını buluyor.

ŞENLİK BİNGÖL’E COŞKU VE CANLILIK KAZANDIRDI

Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bingöl Kentpark’ta şenlik için hazırlanan alanları ziyaret etti. Kentpark’ın içinde yer alan Çocuk Köyü ile başlayan gezisinde, rengarenk oyun alanlarını ve birbirinden farklı atölyeleri dolaşarak şenliğin en hareketli bölümlerinden birini yakından inceledi. Ardından tüm şehirlere konuk olan Gezici Kütüphane’ye geçti; raflarda sıralanan kitapları, özenle hazırlanmış okuma bölümlerini ve ziyaretçilerin kullanımına sunulan düzenlemeleri inceledi. Ziyaretini, Bingöllülerin yoğun ilgi gösterdiği Çanakkale Mobil Müzesi ile sürdürdü. Müzenin içinde sergilenen eserleri tek tek gezen Mumcu, Çanakkale’nin tarihî ruhunu yansıtan atmosferi yakından deneyimledi. Şenliğin dikkat çeken duraklarından biri olan Gezen Sinema’da aileler ve çocuklar için hazırlanan gösterim alanını dolaştıktan sonra parkın en eğlenceli bölümlerinden biri olan şişme oyun alanlarını gezdi. Mumcu’nun ziyareti, şenliğin renkli atmosferine canlılık kattı.

BİNGÖL’DE LEZZET ŞÖLENİ: ŞENLİK SOFRALARA TAŞINDI

Günün son durağı, Bingöl’de gerçekleştirilen gastronomi etkinliği oldu. Şenliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri olarak öne çıkan etkinlik, Grand Berti Otel’in ev sahipliğinde düzenlendi. Salon, yöresel mutfağın zenginliğini yansıtan sofralarla donatılırken, davetliler geleneksel tatların görselliği ve çeşitliliğiyle karşılandı. Etkinlik boyunca yerel ustalar, kentin kültürel kimliğinde önemli bir yere sahip olan yemekleri hazırlayarak misafirlere ikram etti. Konuklar, bu lezzetleri tadarken Bingöl’ün köklü mutfak geleneğini ve kültürel çeşitliliğini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Zengin sunumlar, sıcak atmosfer ve yoğun katılım, gastronomi etkinliğini şenliğin en unutulmaz duraklarından biri haline getirirken Bingöl, kültür ve sanatla birlikte damaklarda da kalıcı bir iz bıraktı.

BİNGÖL, YEDİ GÜNLÜK ŞENLİKLE CANLANIYOR

Bir Anadolu Şenliği, Bingöl’de yedi gün boyunca konserlerden yöresel tatlara, özel oyun alanlarından kültürel etkinliklere uzanan programıyla şehre canlılık katacak.Yayla geleneği, yüzen adası ve eşsiz doğasıyla öne çıkan Bingöl’de gerçekleşecek bu buluşmalar, hem kent sakinlerine hem de çevre illerden gelen misafirlere unutulmaz anlar yaşatacak. Anadolu’nun kültür yolculuğunu sürdüren şenlik, 22–28 Eylül tarihleri arasında Bitlis’te düzenlenecek final programıyla tamamlanacak.