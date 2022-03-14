Bir an önce ateşkes çağrısı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) kapanışında özetle şunları söyledi: “Diplomasinin nabzı Antalya’da attı. Diplomasiye her zamandan daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını ilk kez bir araya getirdik, bütün dünyanın gözü kulağı Antalya’daydı. Bu sene ADF’yi 27 ülkeden 600 medya mensubu izledi.

GÜVENİLEN BİR ÜLKEYİZ

Hem Lavrov hem de Kuleba’nın belirttiği gibi biz liderlerin bir araya gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Putin prensip olarak bu görüşmeye karşı olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da söyledi. Ukrayna tarafı hazır. Müzakere konuları ciddi bir şekilde devam ediyor. Tarafsız, ilkeli tutum sergileyen bir ülke olarak, farklılıklarımız olsa da her iki tarafın da güvendiği bir ülkeyiz. Bazı konularda görüşlerin anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Ama bir an önce ateşkesi sağlamak lazım. Bunun barışla, ateşkesle sonuçlanmasını istiyoruz. Bazı konularda görüşmeler olduğu için Putin de ‘olumlu görüşmeler var’ demiştir.”

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LAVROV'LA NELER KONUŞTULAR

Çavuşoğlu forum kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüşmesini şöyle anlattı: “Sayın Lavrov’a hem özellikle o günkü toplantı için teşekkür ettim hem de Mariupol’da vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedim. Burada sıkıntı çatışmalar devam ettiği için ve telefonlar kullanılmadığı için bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yüzde 90’ndan fazlasını tahliye etmiş olacağız. Bizim görevimiz vatandaşları sağ salim ülkemize getirmek.”

CAMİDEKİ TÜRKLER

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna’da camide bazı Türk vatandaşlarının mahsur kaldığı, caminin ya da yakın çevresinin bombalandığı yönünde iddialara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Savaşın başladığı günden bu yana 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik. Lavrov (Rusya Dışişleri Bakanı) ve Kuleba (Ukrayna Dışişleri Bakanı) ile 3’lü görüşmemizde burada insani bir koridorun açılmasını gündemde tuttuk. Burada sadece bizim değil farklı ülkelerden vatandaşlar var. Maalesef koridorların ne tarafa açılacağına dair anlaşabilmiş değiller. Evet oradaki camide vatandaşlarımız var. Caminin bombalandığına dair haberler çıktı ancak caminin imamı iddiaları doğrulamadı. Camide bir hasar yok.”



Mariupol’daki Kanuni Camisi’nde tahliyeyi bekleyen Türklerin sayısı 86’dan 110 çıktı. Türk vatandaşları tahliye haberi bekliyor.





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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Voleybolcu Eda Erdem ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Antalya Diplomasi Forumu’nun son gününde gençlerle buluştu. Bakanlar, Eda Erdem ve Üstündağ ile birlikte sahnede bir dakikalık gösteri maçı yaptı.