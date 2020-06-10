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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2020 - 09:41,Son Güncelleme:

Bir an olsun yanından ayrılmadı... Sürücü gözyaşlarına boğuldu

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Bir an olsun yanından ayrılmadı... Sürücü gözyaşlarına boğuldu
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ANTALYA'da, Gizem Ö.'nün kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Altay, yola savrularak yaralandı. Kazayı haber alıp gelen Can Altay, yaralı haldeki babasının başından ayrılmadı. Sürücü Gizem Ö. ise gözyaşlarına boğuldu.

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  • Kazada yaralanan babasının başından ayrılmadı
  • Kazada yaralanan babasının başından ayrılmadı
  • Kazada yaralanan babasının başından ayrılmadı
  • Kazada yaralanan babasının başından ayrılmadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün akşam Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Güllük Caddesi üzerinde dönüş yapmak isteyen Ercan Altay'ın kullandığı 07 HB 739 plakalı motosiklet, karşı yöneden gelen Gizem Ö. yönetimindeki 07 AJS 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Altay, yola düşerek, kanlar içinde kaldı. Otomobil sürücüsü Gizem Ö. ise gözyaşlarına boğuldu. 

Kaza haberini alıp, yakınları ile olay yerine gelen Altay'ın oğlu Can Altay, babasının başından bir an olsun ayrılmadı. Altay'ın yakınları ise Gizem Ö.'ye tepki gösterdi. Tepki üzerine Gizem Ö., yanındaki kişiyle ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülemek için birbiriyle yarıştığı kazada  vücudunda kırıklar oluşan Ercan Altay, ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. 

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