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Fotoğraf çekmek isteyen aileye kâbusu yaşatmışlardı: Atlı zorbalar yakalandı

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#At#Kayseri#Yılkı Atı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 09:40

Kayseri'de, Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atları görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit eden ve araçlarına zarar 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul'da yaşayan H.Ö., ailesiyle birlikte Kayseri'deki yılkı atları görmek için Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Mahallesi'ne geldi. Yılkı atların sahibi olduğunu iddia eden A.K., atları görmek için gelen H.Ö. ve ailesine fotoğraf çekiminin ücretli olduğunu söyleyerek, para istedi. Para ödemeyi kabulm etmeyen H.Ö. ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.K.’nın çalışanları da katıldı.

Fotoğraf çekmek isteyen aileye kâbusu yaşatmışlardı: Atlı zorbalar yakalandı

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan arbede sırasında H.Ö. ve ailesi tehdit edilip, derbedilirken, araçlarına da zarar verildi. Cep telefonuyla kaydedilen zorbalığın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda olayla ilgili A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. Şüpheliler, 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve Mala zarar verme suçlarından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Fotoğraf çekmek isteyen aileye kâbusu yaşatmışlardı: Atlı zorbalar yakalandı

ATIYLA ÜZERİNE GİDEREK, KIRBAÇLA VURMUŞ

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen aileyi tehdit eden şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, H.Ö.'nün A.K.'nin yanına giderek, 'Dayı sen mi küfrettin ablama? Ablama sen mi küfrettin?' dediği, A.K.'nin ise 'Alana girme diyorum, giriyor' dediği ve atıyla H.Ö.'nün üzerine giderek kırbaçla vurduğu görüldü.

Fotoğraf çekmek isteyen aileye kâbusu yaşatmışlardı: Atlı zorbalar yakalandı

 

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#At#Kayseri#Yılkı Atı

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