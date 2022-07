Bir ailenin kâbusu oldular! Evin her yerinden yılanlar çıkıyor

Haberin Devamı

Yüksekova merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesi, son dönemlerde yaşadığı yılan korkusu nedeniyle evlerinde adeta diken üstünde yaşıyorlar. Öğle saatlerinde evin her tarafından çıkan yılanların özellikle halı ve yastık altı ile kapı aralarında görülmesi aileyi korkutuyor. 3 küçük çocuklarını yılanlardan dolayı akrabalarının evlerine gönderen aile, yılanların korkusuyla geceleri bile zor uyuyor.

“YILANLARIN KORKUSUNDAN DOLAYI GECELERİ UYUYAMIYORUZ”

Evin her tarafından yılan çıktığını belirten Ayşe Oyman, “Bizde köye yakın bir yerde ev yaptık. İlk başlarda yılanlar yoktu. Son 2 senedir evimin her tarafından yılanlar çıkıyor. Bazen yemek yaptığım fırının üzerinde bile çıkıyorlar. Artık evimde çalışamaz hale geldim. Çocuklarım bazen evde oluyor, onlar da korkuyorlar. Bende onları arada bir akrabalarımıza gönderiyorum. Geceleri bazen yatamıyoruz, korkudan yatağımıza gelir diye. Ben gerçekten yetkililerden destek bekliyorum. Tek korkum çocuklarımdır. Her dakika panik içindeyiz. Artık başka ev istiyoruz. Çünkü bu ev artık yılan evine dönüşmüş durumda. Zaten maddi durumumuzda iyi değil. Bu korkudan artık kurtulmak istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

EKİPLER İNCELEMELERDE BULUNDU

Köy Muhtarı Fevzi Oyman, ailenin kendisine bilgi verdiğini ifade ederek, “Çektiğimiz görüntüleri kaymakama, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile tarım ve orman müdürlüğü yetkililerine illettik. Bugün ekipler geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Yılanları da burada sabah gördük. Ailenin durumu iyi değil. Bu yılanlı evde yaşamaları artık zor. İnşallah yetkililerimiz gerekli desteklerini sağlayacaklar aileye. Çünkü bu yılanlar evin her tarafından çıkıyor. İnşallah aileyi yeni eve kavuştururuz” ifadelerini kullandı.

TÜM KARELER Yılanlı evde korkulu yaşam Haberin Tüm Görselleri

“YETKİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Aile reisi Fikret Oyman ise evin her tarafında yılanlar çıktığını söyleyerek, “Elimizdekileri bu evin yapımına verdik, şu anda durumumuz yok. Evin her tarafından çıkan yılanlar aslında daha çok çocukları korkutuyor. Bu ev yaşanmaz duruma geldi. Ailece artık diken üstündeyiz. Çünkü çıkma saati belli olmayan yılanların korkusu gece bile yatmamıza engel olmaktadır. Bizde yetkililerden gerekli destekleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.