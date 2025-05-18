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Bir aile yok oldu... Arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü

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#Bartın#Kozcağız#Arazi Kavgası
Bir aile yok oldu... Arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 07:00

Bartın’da Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi’nde dün saat 10.30 sıralarında, bir süredir aralarında arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan Mehmet Demirci (65) ve eniştesi Abdullah Demirci (55) arasında tartışma çıktı.

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Arazinin yanındaki yolda yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Demirci, yanındaki av tüfeği ile Abdullah Demirci ile kız kardeşi Havva Demirci (50) ve yeğeni Erhan Demirci’ye (35) ateş edip kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin oğulları Erhan Demirci ise Bartın Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Mehmet Demirci’yi yakalayıp gözaltına aldı. 

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#Bartın#Kozcağız#Arazi Kavgası

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