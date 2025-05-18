Bir aile yok oldu... Arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü

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Arazinin yanındaki yolda yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Demirci, yanındaki av tüfeği ile Abdullah Demirci ile kız kardeşi Havva Demirci (50) ve yeğeni Erhan Demirci’ye (35) ateş edip kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin oğulları Erhan Demirci ise Bartın Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Mehmet Demirci’yi yakalayıp gözaltına aldı.