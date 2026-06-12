Bir aile yok oldu… Anne-Baba ve 2 aylık bebekleri kazada can verdi

Cem KAYALAR / İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 01:02
İSTANBUL Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda dün 06.00 sıralarında, Sabiha Gökçen Havalimanı dönüşünde Sadık Günden (29) kontrolündeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına girerken, Sadık Günden, Özbekistan uyruklu eşi Aziza Khatamova Günden (31) ile 2 aylık bebekleri Timur Han Günden araç içerisinde sıkıştı.
SÜNNET DÜĞÜNÜ OLACAKTI
Sıkışan 3 kişi, ihbarla olay yerine gelen itfaiye tarafından araçtan çıkartıldı. 3 kişinin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Sancaktepe’de ikamet eden ve 4 yıllık evli olduğu belirtilen Sadık-Aziza Günden çiftinin 3 yaşında Said Günden adında bir çocukları daha olduğu, sabah erken saat olduğu için onu yanlarına almadıkları öğrenildi. Timur Han bebeğin yakın zamanda sünnet ettirildiği ve ilerleyen günlerde sünnet düğünü olacağı belirtildi.
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