Bir aile yok oldu… Anne-Baba ve 2 aylık bebekleri kazada can verdi

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SÜNNET DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Sıkışan 3 kişi, ihbarla olay yerine gelen itfaiye tarafından araçtan çıkartıldı. 3 kişinin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Sancaktepe’de ikamet eden ve 4 yıllık evli olduğu belirtilen Sadık-Aziza Günden çiftinin 3 yaşında Said Günden adında bir çocukları daha olduğu, sabah erken saat olduğu için onu yanlarına almadıkları öğrenildi. Timur Han bebeğin yakın zamanda sünnet ettirildiği ve ilerleyen günlerde sünnet düğünü olacağı belirtildi.