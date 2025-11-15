Bir aile yok oldu... Almanya’dan İstanbul’a tatile gelmişlerdi

Haberin Devamı

2017’de Almanya’ya giden Servet Böcek (32) yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye gelerek 2018’de Çiğdem Böcek (27) ile evlendi. Almanya’da havalimanında çalışan Servet Böcek evlilik işlemlerinin ardından eşi Çiğdem Böcek’i de alarak yeniden Almanya’ya döndü. Almanya’da yaşamaya başlayan Böcek çiftinin Kadir (6) ve Masal (3) isminde iki çocuğu dünyaya geldi. Dört kişilik Böcek Ailesi, 9 Kasım 2025’te saat 16.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Hiçbir yere uğramadan konakladıkları otele giderek giriş yaptılar.

MİDYE, SUCUK, KOKOREÇ YEDİLER

İddiaya göre, aile 11 Kasım 10.08’de otelden ayrılarak, aynı gün saat 14.20 sıralarında Ortaköy’de seyyar midye tezgâhından midye yedi. Aile 20 dakika sonra ise G.... M... isimli işletmede çorba içip, sucuk, kokoreç ve tavuk tantuni yedi. İşletmeden 15.17’de çıkan aile, 18.30’da H... S... B... isimli işletmeden lokum alıp taksiyle dönerek 18.43’te tekrar otele giriş yaptı.

Rahatsızlanan aile 12 Kasım’da otelden saat 11.42’de çıkıp kusma şikâyeti ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Anne ve babaya burada tedavi uygulandı. Çocuklar ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi edildi. Hastanede serum tedavisi uygulanarak taburcu edilen aile 15.40’ta otele giriş yaptı ve bir daha otelden çıkmadı. Aileden anne Çiğdem Böcek, 13 Kasım’da 02.20’de otel lobisinin merdivenlerinde 112 acil yardım hattını aradı. Ambulans 8 dakika sonra otele geldi ve aile 03.00’te hastaneye sevk edildi. Yüksek ateş ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Böcek çiftinin çocukları Kadir ve Masal, kurtarılamadı. Entübe edilen anne Çiğdem Böcek ise dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Böcek Ailesi'nin Türkiye’ye iniş yaptıktan sonra saat saat nerede ne yedikleri tespit edildi. Polis ekipleri, Ortaköy’deki cami ve kumpirciler caddesindeki kamera görüntülerini tek tek inceledi. Entübe edilmeden önce polise ifade veren Servet Böcek, midyeyi Ortaköy Cami yanındaki seyyar satıcıdan aldıklarını, sonra da kumpircilerin olduğu cadde üzerindeki bir işletmede kokoreç yediklerini anlattı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Anne ve iki çocuğun otopsi işlemi tamamlandı. Ölüm sebepleri hakkında kanaate varılamadığı öğrenildi. Otopside anne ve çocukların mide duvarında ülserli alanlar ve yaygın kanama dışında, ölüme neden olacak travmatik bulgu çıkmadı. Üçünden alınan mikrobiyolojik ve toksikolojik örneklerin analiziyle ölüm sebepleri kesinleşecek.

RESTORAN MÜHÜRLENDİ

İŞLETMELERDEN alınan örnekler ve ailenin kaldığı otel odasında yapılan incelemelerde elde edilen 2 adet kusmuk örneği ile odada bulunan lokumlar da incelenmek üzere alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ailenin midye yediği seyyar midye satıcısı Yusuf D., ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E. ve ailenin lokum aldığı dükkândaki satışı yapan Fatih T.’nin de arasında bulunduğu 4 kişi, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan gözaltına alındı.

MİDYECİNİN 11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yusuf D.’nin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 11 suç kaydı, Ercan E.’nin, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kasten yaralama’, Fatih T.’nin ise ‘taksirle yaralama’ suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Derinleştirilen soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltı süresi de bir gün uzatıldı.

Gıda zehirlenmesi faciasının ardından kumpirciler caddesine gelen İBB zabıta ekipleri, kumpircileri bilgilendirip denetim gerçekleştirdi. Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

HASTANEDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

MİDE bulantısı ve kusma şikâyetleri ile hastaneye gelen Böcek Ailesi'nin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in 2 çocuğuyla birlikte hastaneye girdikleri, daha sonra babanın telefonda konuştuğu, anne ve çocukların oturma alanında bekledikleri görüldü.

ACILI AİLE ŞİKÂYETÇİ: ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ

CENAZELERİ teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen acılı aile, sorumluların en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun cenazesi bugün Afyonkarahisar’da defnedilecek.

Cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gelen Çiğdem Böcek’in acılı babası Mustafa Çelik, yetkililere seslenerek “Bir haftalığına tatile geldiler. Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bizim takipçimiz olmalarını istiyorum. Başkalarının canı da yanmasın” dedi.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hayatını kaybeden Çiğdem Böcek’in ablası Tansu Özsoy “Hiçbir şeye bakılmadan hastaneden nasıl çıkarabiliyorlar? Bunların mide bulantısı var, nasıl kan tahlili olmaz? Nasıl mideleri yıkanmaz? O anda onların midesi yıkansaydı, bunlar bugün bu halde değildi. Bir ailenin perişan olmasına sebep oldular. Bu hastanenin araştırılmasını, peşine düşülmesini rica ediyorum yetkililerden, cumhurbaşkanımızdan. Bunların araştırılması, gerekli cezayı almaları lazım. Bu normal bir şey değil, ‘bir şey yok’ diyerek eve yollanılmaz. Bütün doktorlar bunun gıda zehirlenmesinin de ötesinde olduğunu ve bütün vücudu sardığını söylediler, çünkü onları vaktinde tedavi etmediler. İki çocuk, annesi, babası… İnsan hayatı bu memlekette bu kadar ucuz mu, bu kadar değersiz mi bu insanlar?

Yetkililer bunların peşine düşsün. Gittiler, hiç kimse arkalarında durmayacak mı? Bu hastaneler takip edilsin. Nasıl gönderirler bu insanları? İki küçücük yavrunun, benim gencecik kardeşimin hesabını kim verecek bize? Bizim canımız yandı, kim verecek bunun hesabını? Yeğenlerim, kız kardeşim... Kaybettik hepsini. Kız kardeşimin eşi entübe, her an haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR GIDA FACİASINI HÜRRİYET’E DEĞERLENDİRDİ: EN ŞÜPHELİSİ KOKOREÇ VE MİDYE

BİR aileyi yok eden gıda zehirlenmesine tam olarak neyin sebep olduğu henüz bilinmezken, otopsinin ardından mide ve bağırsak içerikleri incelenmek üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne götürüldü.

Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan, “Bana göre burada en şüpheli gıda kokoreç. Yani tavuk çok sık zehirleyen bir besindir ancak ölüme götürme olasılığı daha azdır. Kokoreçteki botilismus bakterisi üremiş olabilir. Bu daha ölümcül bir tablo ortaya çıkarır. Aslında ailenin yediği lokum hariç her şey biraz riskli” diye konuştu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral ise “Gıda zehirlenmesi basit bir şey değildir. Daha erken gitselerdi belki de sonuç farklı olabilirdi. Burada midye oldukça şüpheli çünkü riskli bir gıda. Çok temiz yerlerden toplanmalı, uygun koşullarda saklanmalı” dedi.

NEDEN SADECE BÖCEK AİLESİ ZEHİRLENDİ

- PROF. Dr. Mehmet Ziya Mocan, ailenin zehirlenme sebebinin tek bir gıda değil, hepsinin sıkıntılı olması ihtimalinin olduğunu belirtirken, “Muhtemelen tek bir şey değil birden fazla yiyecek bozuktu ve hepsi bir araya gelince ölüme giden bir tablo ortaya çıktı” dedi.

Prof. Dr. Vedat Göral ise midyenin belli bir yaşın altındaki çocuklara yedirilmesinin doğru olmadığını belirtirken, ailenin altta yatan başka bir hastalığı olabilme ihtimaline de dikkat çekti.