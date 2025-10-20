Bir aile iki kere dağıldı

Haberin Devamı

ANTALYA’nın Kepez ilçesinde yaşayan Hüseyin A. (43), 2007 yılında Ş.T. (35) ile evlendi. Evliliğin ardından 2’si kız, 3 çocuğu dünyaya geldi. 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin hayatı, boşanma sonrası gelen bir telefonla değişti. Hüseyin A.’yı arayan komşusu, eşinin kuzeniyle ilişkisi olduğunu, çocuklar için DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hüseyin A., Antalya 13’üncü Aile Mahkemesi’ne başvurarak babalık davası açtı. Mahkeme kararıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda yapılan DNA testinde, Hüseyin A.’nın oğlu E.A.’nın (16) yüzde 99.99 olasılıkla biyolojik babası olduğu, kızları H.A. (13) ve E.A. (10) için ise biyolojik babalığın reddedildiği raporlandı. Raporun ardından mahkeme, 2 kız çocuğunun soy bağının reddine karar verdi.

‘SONUCU KABULLENMİYOR’

Bu kararın ardından Hüseyin A.’nın eski eşi Ş.T. bu kez M.K. hakkında 2 çocuk için babalık davası açtı. Dava süreci devam ederken Ş.T., geçen ağustos ayında yaşamını yitirdi. Mahkeme tarafından istenen DNA testinde, M.K.’nin 2 kız çocuğunun yüzde 99.9 oranında biyolojik babası olduğu sonucuna ulaşıldı. Hüseyin A., 2007’de evlendiği Ş.T. ile 2009’da bir oğulları olduğunu belirterek, “Ben gündüz otelde çalışıyordum, akşamları da inşaatlarda çalışıyordum. Yeni ev almıştım onun borcunu ödemek için. Karşı taraf, yani çocukların babası da hâlâ kabullenmiyor. Burada yetkilileri göreve çağırmak istiyorum. Bu çocuklara yazık, günah. Sonuçta kız çocuğu ve ortada kaldılar. Antalya’da dedesi ve ninesinin yanında yaşıyorlar. Onlar da vefat ettiğinde yaşlı insanlar çünkü bu çocuklar ortada kalacak” diye konuştu.

Yeni DNA testi sonuçlarına ilişkin mahkeme sürecinin devam ettiğini ve 3 Aralık’ta duruşmanın görüleceğini kaydeden Hüseyin A., “Davayı açan kişi öldüğü için de mahkeme bu çocuklar için kayyım atayacaktır. Çocuklar şu an okula gidiyor ve benimle görüşmüyorlar artık hiçbir şekilde. Çünkü artık dolduruşa getirdikleri için o çocukları benimle hiçbir şekilde iletişim kurdurmuyorlar. Sadece abileri var benim yanımda kalıyor, kendi oğlum. Onunla iletişim kuruyorlar” dedi.

‘ÜSTÜNDEKİ MALLARI KAÇIRDI’

Bu olayla ilgili ilk DNA testi sürecini başlattığı andan itibaren çocukların biyolojik babasının üzerindeki ev, araba gibi eşyaları eşi ve oğluna devrettiğini de anlatan Hüseyin A., “Bu şekilde mal kaçırdı, tazminat davası açacağım için. Şu an o tazminat davası sürecimizi başlattık, hukuki olarak ne gerekiyorsa onlara sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu.