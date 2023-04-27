Bir aile daha çocuğuna kavuştu, evlat nöbetinde 40'ıncı buluşma

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubu C.T.'nin 2017 yılında İstanbul'da kandırılıp PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kırsal alanına götürüldüğü belirlendi. C.T.'nin annesi S.T. ise Diyarbakır'da HDP binası önünde devam eden evlat nöbetine katılan 358 aileden 95'incisi.

Üç yıl süren ikna çalışmaları sonucunda C.T., Habur Sınır Kapısı'ndan alınıp Erzurum'a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü tarafından ikna edilip, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan C.T., annesi S.T. ve ağabeyi C.T. ile bir araya getirildi.

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'YÜREĞİM YANDI'

Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğluna sarılıp ağlayan, 8 çocuk annesi S.T., "Yıllarca yüreğim yandı. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun.

Beni evladıma kavuşturdular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan ve Bakanımızdan Allah razı olsun. Onların elini ayağını öperim. Devletimizden Allah razı olsun. Allah bizi devlete kurban etsin. Biz evladımıza kavuştuk. Biz polisimize, askerimize, devletimize kurban oluruz. Onların da annesi ağlamasın. Hepiniz çıkın gelin, inin dağdan. Kanunsuzluğu, kötülüğü terk edin. Biz hepimiz kardeşiz. Çıkın gelin. Kürt ne, Türk ne? Hepimiz kardeşiz. Çıkın evinize gelin. Kötü şeyler yapmayın" dedi.

Kardeşine kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirten ağabeyi C.T. de "Biz herkes gelsin istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun. Erzurum teşkilatına çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür biz umutluyuz, buna da şükür. Biz, anneler ağlamasın istiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Ümidimiz yoktu. Her gün ağlıyorduk. Yedi senedir, bekliyorduk" diye konuştu. (DHA)