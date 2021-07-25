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HaberlerGündem HaberleriBir acı haber de Şanlıurfa'dan! 2 arkadaş baraj gölünde boğuldu
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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Bir acı haber de Şanlıurfa'dan! 2 arkadaş baraj gölünde boğuldu

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Şanlıurfa'nın, Bozova ilçesinde, Ömer Faruk Zaman (19) ile İbrahim Erenbuğ (19), serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğuldu.

Bozova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj gölü kıyısına giden Ömer Faruk Zaman ile İbrahim Erenbuğ, öğle saatlerinde serinlemek için suya girdi.

Bir acı haber de Şanlıurfadan 2 arkadaş baraj gölünde boğuldu

Bir süre sonra Zaman ve Erenbuğ, suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine, bölgede piknik yapanlar tarafından sudan çıkarılan Ömer Faruk Zaman ile İbrahim Erenbuğ, çağırılan ambulansla Bozova Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Zaman ve Erenbuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şile-Kilyostaki boğulmaların nedeni: RİP
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İki arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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