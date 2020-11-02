Bir acı haber daha

Göztepe Spor Kulübü’nde bir dönem stajyer olarak çalışan Ali Çağın Kaygusuz, Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı’nın depremde çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.







‘BİZİM BİTMEYECEK ŞİİRİMİZSİN ALİ’

Kendisi de Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da Doğanlar Apartmanı’nın enkazının önüne gidip arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz’dan gelecek iyi haberi bekledi. ‘Çukur’ adlı dizideki ‘Aliço’ karakterini canlandıran Kocaoğlu, Twitter hesabından da “Canım Ali dayan” mesajını paylaştı. Ancak Kocaoğlu, gelen acı haberle gözyaşı döktü. Ali Çağın’ın cansız bedeninin enkazdan çıkarılmasının ardından da Kocaoğlu, arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını “Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali... Zaman ki sonsuzdur... Bitmemiş şiirler gibidir” notuyla paylaştı.