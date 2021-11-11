Biorezonans Nedir, Ne İşe Yarar?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Fenerbahçede beklenen golcü kararı Eşi de transferi paylaştı, geliyor...Fenerbahçe'de beklenen golcü kararı! Eşi de transferi paylaştı, geliyor...#Fenerbahçe
Gölge gibi takip edildiler Tosuncuk operasyonunda çarpıcı detaylar...Gölge gibi takip edildiler! Tosuncuk operasyonunda çarpıcı detaylar...#Çiftlik Bank
Bakan Kurum açıkladı Makinalar hazırlanıyor, 2 ay kaldıBakan Kurum açıkladı! Makinalar hazırlanıyor, 2 ay kaldı#Murat Kurum
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
DSÖ ve CDCden korkutan uyarı... Kovid-19 sebep oldu: Yeni salgın yoldaDSÖ ve CDC'den korkutan uyarı... Kovid-19 sebep oldu: Yeni salgın yolda!#DSÖ
Sezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70i aştıSezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70'i aştı#Kış Turizmi
Disipline sevk edilecek mi İYİ Partiden Lütfü Türkkan kararıDisipline sevk edilecek mi? İYİ Parti'den Lütfü Türkkan kararı#LÜTFÜ TÜRKKAN
Ezber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyorEzber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyor!#Koronavirüs
Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler yayınlandı Mide bulandıran detaylar...Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler yayınlandı! Mide bulandıran detaylar...#Rusya
Mecliste yüksek tansiyon Lütfü Türkkan gerilimi...Meclis'te yüksek tansiyon! 'Lütfü Türkkan' gerilimi...#TBMM
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
Meghan yeni elbiseyle, Kate 10 yıllık gömlekle: ABDde kraliyet hayatıMeghan yeni elbiseyle, Kate 10 yıllık gömlekle: ABD'de kraliyet hayatı#Meghan Markle
Yok artık ZeynepYok artık Zeynep!#Zeynep Tokuş
HABERLERYaşam Haberleri

Biorezonans Nedir, Ne İşe Yarar?

#Biorezonans#Biorezonans Nedir#Biorezonans Nasıl Yapılır
Biorezonans Nedir, Ne İşe Yarar

Biorezonans bir alternatif tıp tedavi yöntemidir. Eski elektro akupunktur yöntemine benzer. Biorezonans terapisi 1977 yılında keşfedilerek MORA olarak piyasaya sunuldu. Alman Franz Morell ve oğlu ile mühendis Erich Rasche tarafından geliştirilen metot daha sonra MORA (MOrell RAsche) olarak tanımlandı. İşte, biorezonans hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Biorezonans metodu 1920'lerde ABD'de ortaya atılan radyonik üzerine şekillendirildi. Bilimsel olarak yararı kanıtlanamadığı için bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmemektedir. Bazı makinalar cilt direncini ölçen elektrik devreleri içerir.

Aşağıda belirtilen konulardaki belirtiler teşhis ve tedavi edilebildiği öne sürülmektedir.

Enerji seviyesi / Vitamin eksiklikleri / Hücre yenileme (Cell oxygenation)
Zihinsel sağlık/ Stres / Adrenal activity
Hormonal düzensizlik / Bağışıklık sistemi
Alerjiler
Uyku bozuklukları
Kronik ağrılar
Kronik yorgunluklar
Hormonal düzensizlikler
Psikolojik rahatsızlıklar

Biorezonans Nedir, Ne İşe Yarar?

Hastalıkların tedavisinde çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Özellikle 400'e yakın hastalıkta problemin gerçek sebebi bulunduktan sonra Biorezonans tedavisi uygulanmaktadır. Hastalıklarda acı ve ya ağrı duyulmadan bütüncül bir tedavi yöntemi benimsenir. İnsanların vücudunda elektromanyetik frekanslar bulunmaktadır. Özellikle vücut yapısında bulunan her bir organın da kendine has bir frekansı bulunur.

İnsan vücudundaki bu frekans dışarıdan negatif bir etkiye maruz kaldığında çeşitli hastalıklar da oluşur. Oluşan bu hastalıklarda ilaç ve ya ameliyat gibi tedaviler de sonuç vermeyecektir. Hastalıkların bu evresinde biorezonans tedavisi uygulanabilir. Biorezonans tedavisi kullanıldığında hastalıklı olan dokuların yaydıkları frekansların aksi yönlerinde frekans gönderimi yapılarak hastalıklar ile savaşılması sağlanır.

Haberin Devamı

Biorezonans Nerelerde Var, Nasıl Uygulanır?

Günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde biorezonans tedavisi kullanılmaktadır. Özellikle kanser, reflü ve fıtık gibi hastalıkların tedavisinde biorezonans tedavisi uygulanır. Çölyak, alerji, obezite, kabızlık, depresyon ve menapoz gibi rahatsızlıklarda da biorezonans kullanılmaktadır. Prostat rahatsızlığında da biorezonans tedavisi uygulanır. Elektromanyetik olarak ortaya çıkan her türlü kirlilikler sonucunda insan sağlığı da bozulabilir. Vücuttaki bu elektromanyetik kirlilikler biorezonans tedavisi ile temizlenebilir.

Biorezonans Hangi Durumlarda Kullanılır?

Haberin Devamı

Günümüzde hızla gelişen teknolojinin kullanımı da artmaktadır. Kullanımı artan teknoloji sonucunda internet, cep telefonu ve çeşitli ev aletlerinin de kullanımı artıyor. Bu cihazların kullanımı ile birlikte vücutta elektromanyetik kirlilikler de daha çok artıyor. Özellikle stresli şehir yaşamı nedeni ile vücutta insanların kaldıramayacağı kadar elektromanyetik kirlilik birikiyor. İnsan vücudunda yer alan elektromanyetik kirlilikler ise insan vücudundaki hücre bozulmalarına sebep oluyor. Ayrıca biorezonans yöntemi ile tüm bu hastalıkların da üstesinden gelinebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Biorezonans#Biorezonans Nedir#Biorezonans Nasıl Yapılır

BAKMADAN GEÇME!

Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT
Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk