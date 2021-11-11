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Biorezonans metodu 1920'lerde ABD'de ortaya atılan radyonik üzerine şekillendirildi. Bilimsel olarak yararı kanıtlanamadığı için bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmemektedir. Bazı makinalar cilt direncini ölçen elektrik devreleri içerir.

Aşağıda belirtilen konulardaki belirtiler teşhis ve tedavi edilebildiği öne sürülmektedir.

Enerji seviyesi / Vitamin eksiklikleri / Hücre yenileme (Cell oxygenation)

Zihinsel sağlık/ Stres / Adrenal activity

Hormonal düzensizlik / Bağışıklık sistemi

Alerjiler

Uyku bozuklukları

Kronik ağrılar

Kronik yorgunluklar

Hormonal düzensizlikler

Psikolojik rahatsızlıklar



Biorezonans Nedir, Ne İşe Yarar?

Hastalıkların tedavisinde çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Özellikle 400'e yakın hastalıkta problemin gerçek sebebi bulunduktan sonra Biorezonans tedavisi uygulanmaktadır. Hastalıklarda acı ve ya ağrı duyulmadan bütüncül bir tedavi yöntemi benimsenir. İnsanların vücudunda elektromanyetik frekanslar bulunmaktadır. Özellikle vücut yapısında bulunan her bir organın da kendine has bir frekansı bulunur.

İnsan vücudundaki bu frekans dışarıdan negatif bir etkiye maruz kaldığında çeşitli hastalıklar da oluşur. Oluşan bu hastalıklarda ilaç ve ya ameliyat gibi tedaviler de sonuç vermeyecektir. Hastalıkların bu evresinde biorezonans tedavisi uygulanabilir. Biorezonans tedavisi kullanıldığında hastalıklı olan dokuların yaydıkları frekansların aksi yönlerinde frekans gönderimi yapılarak hastalıklar ile savaşılması sağlanır.

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Biorezonans Nerelerde Var, Nasıl Uygulanır?

Günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde biorezonans tedavisi kullanılmaktadır. Özellikle kanser, reflü ve fıtık gibi hastalıkların tedavisinde biorezonans tedavisi uygulanır. Çölyak, alerji, obezite, kabızlık, depresyon ve menapoz gibi rahatsızlıklarda da biorezonans kullanılmaktadır. Prostat rahatsızlığında da biorezonans tedavisi uygulanır. Elektromanyetik olarak ortaya çıkan her türlü kirlilikler sonucunda insan sağlığı da bozulabilir. Vücuttaki bu elektromanyetik kirlilikler biorezonans tedavisi ile temizlenebilir.

Biorezonans Hangi Durumlarda Kullanılır?

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Günümüzde hızla gelişen teknolojinin kullanımı da artmaktadır. Kullanımı artan teknoloji sonucunda internet, cep telefonu ve çeşitli ev aletlerinin de kullanımı artıyor. Bu cihazların kullanımı ile birlikte vücutta elektromanyetik kirlilikler de daha çok artıyor. Özellikle stresli şehir yaşamı nedeni ile vücutta insanların kaldıramayacağı kadar elektromanyetik kirlilik birikiyor. İnsan vücudunda yer alan elektromanyetik kirlilikler ise insan vücudundaki hücre bozulmalarına sebep oluyor. Ayrıca biorezonans yöntemi ile tüm bu hastalıkların da üstesinden gelinebiliyor.