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BioNTech olanlara 3. doz başlıyor

#Koronavirüs Aşısı#Biontech#Üçüncü Doz
BioNTech olanlara 3. doz başlıyor

Uzun zamandır kamuoyunda tartışılan 3. doz aşı uygulamasına net cevap geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 ay kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek bugünden itibaren 3. doz aşı uygulanacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

2 DOZ AŞILI ORANI YÜZDE 59

- “Bilim Kurulu toplantımızda bazı önemli kararlar aldık. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

- 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

- Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

- Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

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KENDİ AŞIMIZIN SAHİBİ OLALIM

- Turkovac’ın seri üretime geçmesi için halen gönüllülere ihtiyacı var. 18-59 yaş arası iki doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımız, hatırlatma dozu için gönüllü olmak üzere en yakın şehir hastanemize müracaat edebilir, enabiz.saglik.gov.tr adresinden ya da e-nabız mobil uygulamasından gönüllü olabilirler. Gönüllü olun, kendi aşımızın sahibi olalım.

- Sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sizleri yakından ilgilendiren konularda bilgiler vermiştim. Netice alınıncaya kadar bu konuların takipçisi olacağım. 81 ilimizin il sağlık müdürlüklerine gönderdiğim talimatla fazla çalışma süreleri ve nöbet düzenlemelerinin yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullarda sürdürülmesini istedim. Durumu yakından takip ediyorum.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

- En geniş anlamda sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olan çalışmalarımız da devam ediyor. Uzmanlık asistanlarının çalışma koşulları ile ilgili başlattığımız çalışmanın yanında eğitimlerini de düzenleyen yeni ve geniş kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Konuyu tüm yönleri ile ele alıyoruz. Tüm tarafların fikrine, tecrübesine ve görüşüne müracaat edeceğiz.

- Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.”

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#Koronavirüs Aşısı#Biontech#Üçüncü Doz

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