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Haber Giriş: 06.08.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Biontech aşısı ne zaman, kaç günde antikor üretir?

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Biontech aşısı ne zaman, kaç günde antikor üretir?

Biontech aşısı ne zaman antikor üretir sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Biontech aşısını vurduran kişilerin kaç gün içerisinde antikor ürettiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, BionTech aşısı ne zaman antikor üretir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Biontech ve diğer aşıların antikor üretmesinde bağışıklık sisteminin yanıt özelliklerinin kişiden kişiye farklılık göstermesi önem arz eder. Bu nedenle COVID-19 aşı sonrasında antikor üretiminin başlama zamanı ve üretilen antikor miktarı da değişkenlik gösterir. COVID-19 aşısı ile aşılanmış bireylerde de antikor yanıtı kabaca 1 hafta ile 3 hafta içerisinde oluşmaya başlamaktadır.

Genel olarak aşı sonrasındaki üçüncü haftada (21 gün sonrasında) antikorların saptanabilir düzeylere ulaştığı gözlemlenmektedir.

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