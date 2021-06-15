BioNtech aşısı kısırlaştırır mı? Prof. Dr. Unutmaz'dan önemli açıklamalar

BioNtech aşısı kısırlaştırır mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, aşı tercihlerini bu detaya göre yönlendirmek istiyor. Peki, BioNtech aşısı kısırlaştırır mı? İşte, o konu hakkında Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz'ın açıklamaları

BİONTECH AŞISI KISIRLAŞTIRIR MI?

"Dünyada bir milyar küsur insan aşı oldu. mRNA aşılarından yüz milyonlarca insan aşı oldu. Yüzbinlerce kadın aşı sonrası hamile kaldı. Hatta hamileler aşı oldu. Hiçbir sıkıntı olmadı doğan çocuklarda. Aşı dediğiniz koronavirüsünün 20'de bir küçük bir parçası. Böyle bir durum olsa Kovid ile hasta olduğunuzda herkesin kısır olması lazım. Oradaki riskiniz bin kat daha fazla. Siz onun çok çok küçük bir parçasını bağışıklık sisteminize öğretiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu virüs geldiği zaman hazır olun. Virüsle enfekte olanların uzun vadeli etkisi var. Uzun Kovid dediğimiz bir olay var. Gençlerde bile yüzde 2'sinde kalp iltihabı olabiliyor. Bunu düşünmeleri lazım. Arada mantıksal bağlantı yok, biyolojik bir sebep yok. Uzun vadeli herhangi bir yan etki olma olasılığı sıfır. Ben uzun yıllardır bu konuları çalışıyorum bu yıl en mutlu olduğum gün Ocak'ın başındaydı, aşı olduğum gündü. Daha mutlu olduğum konu; Türkiye'ye gelebileceğim ve anneme sarılabileceğim dedim. Çok şanslıyız, bu kadar etkili aşı var elimizde ve bizi yıllarca koruyacak bu aşılar.''

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