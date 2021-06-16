Biontech aşısı aç mı tok mu yapılır? Biontech aşısının uygulanmaması gereken kişiler ve durumlar

Yeni normalleşmeye atılan adımların ardından covid-19 aşılarının gündemdeki yeri artan sorularla birlikte devam ediyor. Aşı sırası gelen vatandaşların akıllarındaki sorulardan biri de Biontech aşısının aç karnına mı tok mu olunduğu konusu oldu. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan Biontech aşısının uygulanması önerilmeyen kişiler ve durumların detaylarını belirtiyoruz. İşte Biontech aşısıyla ilgili tüm soruların yanıtları…

BİONTECH AŞISI AÇ MI TOK MU YAPILIR?

Oldukça geniş bir kitleye yayılan covid-19 aşılarıyla birlikte aşı olmadan önce yapılması gerekenlerle ilgili hala akıllarda cevaplanmamış birçok soru var. Biontech aşısı aç karnına mı tok mu olunmalı sorusunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Covid-19 aşısı olmaya giderken, “Aşı olmaya aç karnına gitmenize gerek yoktur. Öncesinde ya da sonrasında yemek yenebilir” şeklinde açıklıyor.

BİONTECH AŞISININ UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi öyküsü varlığında aşı uygulanması önerilmemektedir.

Daha önce yaşanan belirgin bir alerjik reaksiyon varsa aşı uygulamasından önce bu durum sağlık personeline belirtilmelidir.

Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ya da aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında aşının bir sonraki dozu uygulanmadan önce alerji/immünoloji uzmanına danışılmalıdır.

Diğer tüm aşılarda olduğu gibi yüksek ateş (38ºC ve üzerinde), tablosu netleşmemiş hastalık ve kronik hastalıkların atakları sırasında aşının uygulanmasının bir süre ertelenmesi önerilmektedir.

BİONTECH AŞISI KİMLERE ÖNERİLMEZ?

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.



Gebelikte COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

Emzirme döneminde COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

COVID-19 mRNA aşısı; COVID-19’u geçirmekte olan kişilere, 180 gün içerisinde COVID-19’u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) kişilere ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır.

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