Binnur da katledildi

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde Esentepe Mahallesi Çınar Sokak’ta iddiaya göre, Binnur Gökmen (46), dün sabah 08.00 sıralarında çocuğunu okula götürüp eve döndü. 2 Kasım’da evlenecek olan kızının bugünkü kınasına hazırlık yapmaya başlayan Binnur Gökmen, eşi Ramazan Gökmen (48) ile hazırlıklardaki eksiklikler nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ramazan Gökmen, evlerinin oturma odasında eşini defalarca bıçakladı. Daha sonra şüpheli, kendisini de karnından ve vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GEÇEN YIL İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Sağlık ekipleri, Binnur Gökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ramazan Gökmen ise ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Binnur Gökmen’in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Ramazan Gökmen’in inşaat ve boyacılık işleriyle uğraştığı, çiftin 4 çocuklarının bulunduğu belirtildi. Ramazan Gökmen’in geçen yıl da yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini asmaya çalıştığı öğrenildi.