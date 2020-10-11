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Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara), (DHA)
Haber Giriş: 11.10.2020 - 18:38 | Son Güncelleme:

Binlercesi kıyıya vurdu! Korkutan görüntüler

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Binlercesi kıyıya vurdu! Korkutan görüntüler
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Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi’ndeki gölde telef olan binlerce balık kıyıya vurdu.

Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahellesi’ndeki Çayırhan Gölü’nde yaşayan binlerce balık, iddiaya göre yetersiz oksijen nedeniyle kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleri, mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Geçimini balıktan sağladığını söyleyen bazı vatandaşlar, yetkililerin bir an önce bu duruma el atmasını beklediklerini söyledi. Öte yandan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yarın bölgede incelemede bulunacağı belirtildi.

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