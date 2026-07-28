Binlerce yıllık muska ve mühür

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Altı yıl süren yüzey araştırmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle başlatılan kazı çalışmalarının üçüncü sezonu Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa ile Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. James Osborne’un eşbaşkanlığında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan’ın yardımcılığında devam ediyor.

NAZAR BONCUĞU GİBİ...

Bilkent, Chicago, New York ve Pavia üniversiteleri ile Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği kazılarda bu yıl dikkat çekici buluntulara ulaşıldı. Kazı Eşbaşkanı Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa, höyükte beş yerde kazı çalışması yapıldığını söyledi ve şu bilgileri verdi: “Milattan sonra 4. veya 5. yüzyıla ait Hıristiyan bir amuleti (muska) bulduk. Bakır kutu içinde çok ince, 0.1 milimetrelik altın levha üzerinde büyük ihtimalle İncil’den bir pasaj yazılı. Küçük bir çocuğa ait. Yani nazar boncuğu gibi düşünebiliriz. Bu tür muskalar çok yaygın değil. Bildiğimiz kadarıyla benzer örneklerden biri Almanya’da bulundu. Mühürde ise Luvice hiyeroglif bir yazı var. İsim ve unvan. Bu kişi çok yüksek bir rolde değil ama yine de bürokrasiye ve devlete ait bir hiyerarşi görüyoruz. Buranın milattan önce 1500-1400 civarında büyük bir idare merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Taş mühürde ‘Kurunti-ziti’ ismi var. Bu ad Hitit dünyasında önemli bir yere sahip olan ‘Kurunta’ adlı tanrıyla bağlantılı.”