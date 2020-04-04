Binlerce Türk’e vatan operasyonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün NATO dışişleri bakanlarının videokoferans yöntemiyle toplantısına katıldıktan sonra yurtdışında bulunan ve Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşların durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CEZAYİR’DEN 1200 TÜRK

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Cezayir Dışişleri Bakanı ile yürüttüğü temaslar sonunda Türkiye’de bulunan 1700’den fazla Cezayir vatandaşının dünden itibaren ülkelerine gönderilmeye başlandığını söyledi. Cezayirlileri almak için Türkiye’ye gelen Cezayir Hava Yolları’na ait 3 uçak ile 555 Türk vatandaşı Samsun’a getirildi. 320’si Tokat’ta, 235’i de Amasya’da 14 gün gözetim altında tutulacak. Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’da umre nedeniyle bulunan 1000 kadar Türk vatandaşı ile Irak’taki 1450 Türk için girişimlerin yapıldığını bildirdi. Kuveyt’ten de 301 vatandaşın gelmeye başladığını ifade eden Çavuşoğlu, toplam 20 bin Türk vatandaşının getirildiğini, yurtdışında 124 Türk’ün ise hayatını kaybettiğini söyledi.