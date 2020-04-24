MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBinlerce kişi paylaştı! Kuzusuyla fenomen oldu...
GeriGündem Binlerce kişi paylaştı! Kuzusuyla fenomen oldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Binlerce kişi paylaştı! Kuzusuyla fenomen oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Mersin'in Gülnar ilçesinde ortaokul öğrencisi Alperen Töstü'nün, Toros Dağları'nın zirvesinde, kucağında kuzu, elinde bayrak ve üzerinde ay yıldızlı tişörtüyle okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada ilgi gördü.

Yörüklerin yoğun olarak yaşadığı ilçeye bağlı, Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan Kayrak Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olan Kayrak Ortaokulu öğrencisi Alperen Töstü, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ve üzerinde ay yıldızlı tişörtle 23 Nisan şiiri okudu.

Töstü'yü cep telefonuyla görüntüleyen bir yakını, görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medyada da beğeni topladı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle