×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Binlerce kişi katıldı... Papa, Volkswagen Arena'da dev ayini yönetti

Güncelleme Tarihi:

#Papa 14. Leo#Volkswagen Arena#Dini Ayin
Binlerce kişi katıldı... Papa, Volkswagen Arenada dev ayini yönetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 20:07

 Papa 14. Leo, Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti.

Haberin Devamı

 Türkiye'ye gelişinin 3'üncü gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo'nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri hakimdi.

Binlerce kişi katıldı... Papa, Volkswagen Arenada dev ayini yönetti

Papa 14'üncü Leo, patrikhanedeki programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Volkswagen Arena'ya giriş yaptı. Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Papa 14'üncü Leo, ayinin tamamlanmasının ardından Volkswagen Arena'dan ayrıldı.

Haberin Devamı

Binlerce kişi katıldı... Papa, Volkswagen Arenada dev ayini yönetti

Binlerce kişi katıldı... Papa, Volkswagen Arenada dev ayini yönetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Papa 14. Leo#Volkswagen Arena#Dini Ayin

BAKMADAN GEÇME!