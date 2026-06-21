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Binlerce kilometrelik aşk nikah masasında taçlandı

Güncelleme Tarihi:

#Nikah#Evlilik#Trabzon
Binlerce kilometrelik aşk nikah masasında taçlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 11:35

Tanzanya’dan Trabzon’a gelen Winnie Goobless Kimambo (30), Trabzonlu Ömer Hasançebi (36) ile dünyaevine girdi.

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Tanzanya’da yaşayan Winnie Goobless Kimambo ile Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Ömer Hasançebi’nin evlilik kararı, nikahla taçlandı. Çift için Arsin ilçesindeki düğün salonunda nikah töreni düzenlendi.

Binlerce kilometrelik aşk nikah masasında taçlandı

Nikahı, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık kıyarken, çiftin şahitliğini ise Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya yaptı. Törene çiftin aileleri, yakınları ve davetliler katıldı. Nikahın ardından evlilik cüzdanını alan Winnie Goobless Kimambo ve Ömer Hasançebi, davetlilerin tebriklerini kabul etti. Çiftin mutluluğuna, törene katılanlar da alkışlarıyla ortak oldu. 

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Binlerce kilometrelik aşk nikah masasında taçlandı

Binlerce kilometrelik aşk nikah masasında taçlandı

Binlerce kilometrelik aşk nikah masasında taçlandı

 

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#Nikah#Evlilik#Trabzon

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