Binlerce emekli bekliyor: Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranları için aralık ayı enflasyon oranı bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu. 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar emekli ve memur maaşına fark yansıtılacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.