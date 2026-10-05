Binlerce el tek bir bayrak

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Isparta’daki Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi’nde Türk bayrağının halı olarak dokunması amacıyla ziyaretçilere özel dokuma tezgâhı kuruldu. Müzeye gelen her ziyaretçinin ilmek atabileceği Türk bayrağı için 1x1.5 metre ölçülerinde dokuma tezgâhı oluşturuldu. İsteyen ziyaretçinin yalnızca 1 ilmek atabildiği halı bittiğinde 135 bin 751 ilmekten oluşacak. Geçen yıllarda bir kez yapılan, bu yıl ikinci kez hayata geçirilen proje kapsamında tamamlanacak halı önümüzdeki yıl planlanan Uluslararası Gül Festivali’nde ilmek atanların isimleriyle birlikte sergilenecek. Halihazırda ziyaretçilerin ilmek ilmek dokuduğu halının bir bölümü tamamlandı.

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‘GÖZYAŞLARI ARASINDA İLMEK ATIYORLAR’

Müzenin halı ve kilim bölümü sorumlusu İhsan Akkuş, “Amacımız, çocuklarımıza halı kültürümüzü aşılamak. Yıllar var ki halı tezgâhına bir daha oturmamış ama gençliğinde halı dokumuş 70 - 80 yaşlarındaki ziyaretçilerimiz de geliyor. Burada anılarını yeniden yaşarken, gözyaşları arasında ilmek atıyorlar. Farklı milletlerden de ziyaretçilerimiz oluyor. Japonu, Kazakı, Amerikalısı, farklı farklı ülkelerden ziyaretçimize de ilmek attırdık” diye konuştu.