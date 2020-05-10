Binlerce arÄ± saldÄ±rdÄ±, canÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak kurtardÄ±.. Bravo

Antalya Kemerâ€™e baÄŸlÄ± Tekirova Mahallesiâ€™nde yaÅŸayan Tevfik Can Akkelle (28) ve 9 aylÄ±k hamile eÅŸi Ã–zge Akkelle (23), Ã¶nceki gÃ¼n 09.00 sÄ±ralarÄ±nda kÃ¶peklerinin havlamasÄ±yla uyandÄ±. KoÅŸarak balkona Ã§Ä±kan Tevfik Can Akkelle, 4 yavru kÃ¶pek ile annelerine binlerce balarÄ±sÄ±nÄ±n saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce onlarÄ± kurtarmak iÃ§in evden Ã§Ä±ktÄ±. BahÃ§ede baÄŸlÄ± olan ve Ã¼zeri tamamen arÄ±larla kaplÄ± anne kÃ¶peÄŸi kurtaran Akkelle, ardÄ±ndan 4 yavruyu kurtarmak iÃ§in geri dÃ¶ndÃ¼. BirÃ§ok arÄ±nÄ±n ellerinden ve ayaklarÄ±ndan soktuÄŸu Tevfik Can Akkelle, yavrularÄ± da babasÄ± Ä°smail Akkelleâ€™nin yardÄ±mÄ±yla kurtardÄ±. Tevfik Can Akkelle, baygÄ±n haldeki iki yavruyu veterinere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. KÃ¶peklere mÃ¼dahale eden Veteriner Hekim Olgun Aslan ve ekibi, tÃ¼m uÄŸraÅŸlarÄ±na raÄŸmen 45 gÃ¼nlÃ¼k yavru kÃ¶peklerden birini kurtaramadÄ±.Â