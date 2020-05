Binlerce arÄ± saldÄ±rdÄ±, canÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak kurtardÄ±.. Bravo

Antalya Kemer’e bağlı Tekirova Mahallesi’nde yaşayan Tevfik Can Akkelle (28) ve 9 aylık hamile eşi Özge Akkelle (23), önceki gün 09.00 sıralarında köpeklerinin havlamasıyla uyandı. Koşarak balkona çıkan Tevfik Can Akkelle, 4 yavru köpek ile annelerine binlerce balarısının saldırdığını görünce onları kurtarmak için evden çıktı. Bahçede bağlı olan ve üzeri tamamen arılarla kaplı anne köpeği kurtaran Akkelle, ardından 4 yavruyu kurtarmak için geri döndü. Birçok arının ellerinden ve ayaklarından soktuğu Tevfik Can Akkelle, yavruları da babası İsmail Akkelle’nin yardımıyla kurtardı. Tevfik Can Akkelle, baygın haldeki iki yavruyu veterinere götürdü. Köpeklere müdahale eden Veteriner Hekim Olgun Aslan ve ekibi, tüm uğraşlarına rağmen 45 günlük yavru köpeklerden birini kurtaramadı.