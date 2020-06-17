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Hürriyet
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Gündem
Aziz ÖNAL/DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 22:32,Son Güncelleme:

Bingöl'ü, depremden sonra sağanak vurdu

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Bingöl'ü, depremden sonra sağanak vurdu
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Bingöl'de, 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken etkili olan sağanak nedeniyle Solhan ilçesine bağlı Arakonak Beldesi’nde derenin taşmasıyla tarım arazileri zarar gördü, Yedisu ilçesi Kayapınar karayolunda ise heyelan ve toprak kayması oldu.

Bingöl’de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, sağanak sonrası Solhan ilçesine bağlı Arakonak Beldesi’nde taşan dere tarım arazilerine zarar verdi. Yedisu ilçesine bağlı Kayapınar karayolunda ise dağdan düşen kaya parçaları yolu 1 saat trafiğe kapattı. Deprem bölgesinde inceleme yapan AKUT ekipleri yoldan geçen araç sürücülerini uyardı. Karayolları ekipleri de kapanan yolu tekrar ulaşıma açtı.

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