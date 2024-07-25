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Bingöl'deki bıçaklı saldırıda can kaybı 4'e yükseldi

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#Bingöl#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 09:22

Bingöl’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırması sonucu ölenlerin sayısı Fikri Carfi ve Özcan Aydın’ın da hayatını kaybetmesiyle 4’e yükseldi. Hastanelerdeki 5 kişinin tedavisi devam ediyor.

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Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde dün madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun bıçakla etrafındakilere saldırması sonucu ağır yaralanan Özcan Aydın ve Fikri Carfi kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralanan 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

OLAY

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu Erdal Çaparlar (45) ve Buhanettin Budancamanak (75) yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkiinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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#Bingöl#Cinayet#Polis

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