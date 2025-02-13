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Son dakika haberi! Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı

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#Bingöl#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası
Son dakika haberi Bingölde yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 21:43

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

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Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi.

Son dakika haberi Bingölde yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan 33 CPU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Son dakika haberi Bingölde yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Son dakika haberi Bingölde yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı

BİNGÖL VALİSİ AHMET HAMDİ USTA'DA OLAY YERİNE GİDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bugün Bingöl sınırları içerisinde kötü bir trafik kazasına şahit olduk. Şırnak'tan Erzurum'a giden bir otobüs saat 08.00 sularında Genç istikametine 8 kilometre kala keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 44 yolcu olduğunu değerlendiriyoruz. 41 yolcu, 2 şoför, 1 muavin var. Yaralılara hemen müdahale edildi. AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılarımız Genç ve Bingöl devlet hastanesine kaldırıldı. Şuanda tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yine ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şuanda hayatını kaybedenlerin 3 tanesi otobüsün altında bir tanesi Genç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 24 tanesi Genç Devlet Hastanemizde 8 tanesi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altında. Çalışmalarımı devam ediyor" dedi.

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#Bingöl#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası

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