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Aziz ÖNAL/GENÇ(Bingöl),(DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 6 kilo 500 gram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, 6 kilo 500 gram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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