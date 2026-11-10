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Bingöl'de trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

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#Bingöl#Trafik Kazası#Jandarma Uzman Çavuş
Bingölde trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 21:57

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 25 Ekim'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan jandarma uzman çavuş Yakup Nazlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Genç Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Nazlı'nın cenazesi, Genç ilçesindeki Abdurrahman Özge Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, jandarma personeli, Nazlı'nın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Toklular köyü mevkiinde 25 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında Yakup Nazlı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı.

 

 

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#Bingöl#Trafik Kazası#Jandarma Uzman Çavuş

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