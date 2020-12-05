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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

Bingöl'de sokaklar boş kaldı

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Bingöl'de sokaklar boş kaldı
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BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bingölde sokaklar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Bingöl'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Temizlik görevlileri cadde ve sokakları temizlerken, il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü. Güvenlik güçleri de kentin değişik noktalarında denetimlerini sürdürdü.

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