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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-
Haber Giriş: 22.07.2021 - 09:03 | Son Güncelleme:

Bingöl'de silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

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Bingöl'de silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yiğitler köyünde gece saatlerinde iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Bingölde silahlı kavga 1 kişi hayatını kaybetti



Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

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