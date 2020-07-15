Bingöl'de, şehitler kabirleri başında anıldı

Bingöl Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi. Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, şehit yakınlarının katımıyla yapılan ziyarette, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dua edildi.

Ziyarette açıklamada bulunan Vali Kadir Ekinci, milletin darbe girişimini bertaraf ettiğini hatırlattı. Vali Ekinci, "FETÖ mensupları milletin silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla yine bu milletin namusuna, milli iradesine gasp etmeye teşebbüs etmiştir. Ama elhamdülillah bu milletin her defasında olduğu gibi dik duruşuyla, cesaretiyle bayrağına, ezanına, milli iradesine duyduğu düşkünlükle, inançla, sevgiyle bu darbe girişimini bertaraf etti. Şükürler olsun, başarılı olamadılar. İnşallah bundan sonra da hiçbir gayret, hiçbir girişim başarılı olmayacaktır. Elbette bu süreçte şehitlerimiz oldu, binlerce gazilerimiz oldu. Ben bugün vesilesiyle onları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize tekrar şifalar diliyorum. Rabbim inşallah bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir geceyi yaşatmasın" dedi.

Kabir ziyaretinin ardından Vali Ekinci, beraberindekilerle Bingöl Üniversitesi'nde kurulan 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisini gezdi.