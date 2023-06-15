Bingöl'de sağanak: İş yerlerini su bastı

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Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kaleönü Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Sanayi sitesi girişindeki alt geçit, biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, bölgedeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

İş yeri sahiplerinden Ayhan Savaş, mağduriyetlerini dile getirip, bu tür su baskınlarının bir daha yaşanmaması için çözüm istedi.

Mobilya imalat atölyesi sahibi Ayhan Güncegörü de iş yerinin bu yıl ikinci kez su altında kaldığını ve bunun sonucunda malzemelerin zarar gördüğünü söyledi.

Kentte 30 Mayıs'ta etkili olan sağanak nedeniyle aynı bölgede bazı iş yerlerini su basmış, alt geçit de biriken su nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.