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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Bingöl'de PKK'nın toprağa gömülü EYP ve mühimmatı ele geçti

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Bingöl'de PKK'nın toprağa gömülü EYP ve mühimmatı ele geçti
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BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-9 Operasyonu'nda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı EYP ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında arazi araması gerçekleştirildi. Ormanlık alanda toprağa gömülü 3 bidon içinde EYP ile 8 EYP ateşleme tertibatı, 10 metre kablo, 558 fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen EYP ve malzemeler, imha edildi.

 

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