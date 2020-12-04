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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

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Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
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BİNGÖL'ün Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Eğitimli köpeğin de kullandığı arazi arama- tarama faaliyetinde ormanlık alanda teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınakta, toprağa gömülü mühimmat, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, malzemelerle birlikte imha edildi.

 

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