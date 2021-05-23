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Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 18:24 | Son Güncelleme:

Bingöl'de, PKK'lı teröristlerin 4 deposu kullanılamaz hale getirildi

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Bingöl'de, PKK'lı teröristlerin 4 deposu kullanılamaz hale getirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 depo tespit edildi. Depolarla yapılan aramalarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Eren-4' operasyonu kapsamında Karlıova ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 4 depo tespit edildi.

Teröristlerin depoları kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edildi.

 

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