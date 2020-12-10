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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçti

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Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçti
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BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Yıldırım-9 Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingölde PKKlı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçti
Genç ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen Yıldırım-9 Operasyonu'nda, yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Ormanlık alanda toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 117 mermi, 1 keskin nişancı gizleme ağı, 50 metre kablo, 8 pil, 1 çadır ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu. Mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

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