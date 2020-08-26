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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Bingöl'de, PKK'lı teröristlere ait EYP bulundu...

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Bingöl'de, PKK'lı teröristlere ait EYP bulundu...
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BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler, operasyon bölgesinde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl merkez kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, 105 milimlik top mühimmatı, 301 mermi, pil, uzaktan komutalı anahtar sistemi ve 15 metre kablo bulundu. Ele geçirilenler, operasyon bölgesinde imha edildi.

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