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Gündem
Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)
Haber Giriş: 31.01.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Bingöl'de Peri Çayı buz tuttu

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Bingöl'de Peri Çayı buz tuttu
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BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasından geçen Peri Çayı, hava sıcaklığının gece eksi 24 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. 

Bingöl ve çevresinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı çaylar buz tuttu. Karlıova ile Yedisu ilçesi arasında bulunan ve kentin en büyük çaylarından olan Peri Çayı'nın büyük bir bölümü, hava sıcaklığının gece eksi 24'e kadar düşmesiyle buz tuttu. Çayın buzlanmasıyla ortaya seyirlik görüntüler çıktı.

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