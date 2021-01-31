Bingöl'de Peri Çayı buz tuttu

Bingöl ve çevresinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı çaylar buz tuttu. Karlıova ile Yedisu ilçesi arasında bulunan ve kentin en büyük çaylarından olan Peri Çayı'nın büyük bir bölümü, hava sıcaklığının gece eksi 24'e kadar düşmesiyle buz tuttu. Çayın buzlanmasıyla ortaya seyirlik görüntüler çıktı.